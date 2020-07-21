» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو ارتفاعا طفيفا عن معاملات أمس الصباحية، حيث سجل اليوم 15.97 جنيه مرتفعا بمقدار قرش عن أمس .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.90 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ، وسجل في بنك البركة 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه .
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