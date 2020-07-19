» نجم بيراميدز يرفع راية العصيان على ناديه

19 يوليه 2020 - 02:53 م





بدأ جناح أيسر بيراميدز إيريك تراوري، فى افتعال الأزمات والتمرد بالتدريبات للضغط علي إدارة ناديه من أجل الموافقة والانتقال إلي النادي الأهلي.

وترددت أنباء عديدة فى الأيام الماضية بوجود مفاوضات جادة بين الأهلي وبيراميدز لضم إيريك تراوري للقلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق.

ومنذ يومين خرج إيريك تراوري من التقسيمه الخاصة بالتدريبات، ما أغضب الكرواتي آنتي تشاتشيتش من اللاعب دون الحصول علي إذن، وتفاجئ اللاعبون من رد فعل البوركيني.