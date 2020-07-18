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إجبار كوليبالي والنجم الساحلي على دفع مليون ونصف دولار للأهلي

الرياضة

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»
الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

أحمد سالم

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرار بإلزام النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارا من 31 أكتوبر 2019 وحتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التي سبق وتقدم بها الأهلي.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حُكما بقبول شكوى الأهلي المقدمة ضد نادي النجم الساحلي واللاعب سليماني كوليبالي، حسبما أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي.

وكشف موقع الأهلي الرسمي إن حكم الاتحاد الدولي جاء فيه :« ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه لكل مستحقاته، مع إبلاغ النادي واللاعب بضرورة الدفع وتقديم ما يفيد السداد للاتحاد الدولي».

وشمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النجم الساحلي وكوليبالي في غضون 45 يوما،

- حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي ا?و الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة ا?قصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

- في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسا?لة ا?لى لجنة التا?ديب والانضباط بـ«فيفا».

- حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة ا?قصاها 6 ا?شهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

- في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسا?لة ا?لى لجنة الانضباط والتا?ديب بـ«فيفا».

وقام الا?هلي با?خطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لا?خطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه، وفقا لما أعلنه النادي.


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