» الوزراء ينفي 11 شائعة تعرف عليها

متابعات- أمينة عبد العال
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 11 شائعة تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإخبارية خلال شهر يوليو .
والشائعات التي نفاها المركز علي صفحته الرسمية هي :
1- وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع إصدار العملات البلاستيكية .
2- خصم 50 % من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا .
3- فرض ضرائب جديدة علي ممولين بمشروع قانون " التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية " .
4- توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية بسبب " كورونا" .
5- تقليص الأراضي الزراعية .
6- إجراء الغسيل الكلوي لمصابي " كورونا" مع المرضي الآخرين بالمستشفيات الحكومية .
7- توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان علي المواطنين داخل محطات المترو .
8- استيراد شحنات فاسدة من القمح .
9- استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في الخبز المدعم .
10- امتناع وزارة التربية والتعليم عن صرف حوافز المعلمين .
11- امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الرس والزراعة للزراعات خلال الموسم الحالي.
وأهاب المركز بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات والتي الغرض منها إثارة البلبلة واستيفاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوق فيها .
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