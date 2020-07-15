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ريال مدريد يواصل مذبحة بيع اللاعبين

الرياضة

ريال مدريد
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن أن شبح الرحيل يحوم حول ثنائي الفريق الملكي، خيسوس فاييخو وداني سيبايوس، خلال فصل الانتقالات الصيفية.

وبدأ "الملكي" في بيع لاعبيه هذا الصيف منذ عدة أسابيع، والبداية كانت مع المدافع خافي سانشيز، الذي انتقل لبلد الوليد مقابل 3 ملايين يورو، وتبعه أشرف حكيمي لصفوف إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو.

ويلعب فاييخو على سبيل الإعارة لغرناطة، الذي يريد ضمه بشكل نهائي، إلى جانب اهتمام من بعض الأندية الألمانية بالحصول على خدماته.

ويستعد أرسنال لتقديم عرض من أجل الحصول على خدمات داني سيبايوس بشكل نهائي، كما يتمتع اللاعب باهتمام فالنسيا وريال بيتيس، ويقدر الريال قيمة لاعبه بـ 25 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد إلى حصد 120 مليون يورو من بيع بعض لاعبيه، وذلك لتقليل الخسائر الناجمة عن غياب الجماهير في ملعبه بسبب جائحة كورونا.


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