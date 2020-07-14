بعد تحويل آيا صوفيا.. رمي مسجد بالحجارة في هذه الدولة

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اليونان

رجب طيب أردوغان

مسجد كورسوم

عثمان شاه

قام عدد من المخربين المجهولين برجم مسجد كورسوم في مدينة تريكالا وسط اليونان بالحجارة .

وأشارت وسائل إعلام محلية إلي أن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليل حيث حطم المخربون زجاج الباب الرئاسي، لافتين إلي أنه من الممكن أن يكون هذا رد فعل علي قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل "آيا صوفيا" إلي مسجد في إسطنبول، حسبما نشرت  "أسبوتنيك" .

وأبلغ المواطنون الشرطة بالحادث وتقوم حاليا بالبحث عن المتورطين لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخري .

جدير بالذكر أنه تم بناء مسجد "كورسوم" المعروف باسم مسجد عثمان شاه في القرن السادس عشر من قبل المهندس المعماري الشهير معمار سنان، وهذا هو النصب الثقافي والفني الوحيد لسنان الذي تم الحفاظ عليه في أراضي اليونان .


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