بعد حظرها .. التحفظ علي الطائرات الورقية ودفع الغرامة

10 يوليه 2020 - 12:44 م

بعد القرار الذي أصدره محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش لخطرها علي سلامة المواطنين ، تم التحفظ علي 99 طائرة ورقية تنفيذا لقرار المحافظ رقم 496 لسنة 2020 وتوقيع الغرامة علي 5 أشخاص .

وقرر المحافظ توقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه علي المخالف أو علي الولي الطبيعي لمستخدمها في حالة عدم تجاوزه الـ 18 عاما .

وتنوعت الطائرات التي تم التحفظ عليها بواقع " 16 طائرة في حي المنتزه أول و 26 في حي المنتزه ثان ، و 11 بشرق و 5 بالعجمي و 7 بالجمرك و 12 بوسط و 22 بإدارة السياحة والمصايف ".