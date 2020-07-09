دراسة: تناول التفاح يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكري

09 يوليه 2020 - 05:35 م

كشفت دراسة حديثة، أن تنناول تفاحة في اليوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الربع.





وتتبع العلماء 23 ألف بالغ في ثماني دول أوروبية، من بينها المملكة المتحدة.





ووجد الباحثون، أن خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني انخفض بنسبة 25 في المائة لكل 66 جرامًا من الفاكهة والخضار التي يتناولها الشخص يوميًا.





وتوصي هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا بتناول 80 جم يوميًا من التفاح، والموز، بالإضافة إلى البروكلي والكرز.





وقالت الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية، إن الأشخاص الذين تناولوا أكبر قدر من الفاكهة والخضار تراجع خطر الإصابة لديهم إلى النصف مقارنة مع الممتنعين.





وقام الخبراء بعملية التقييم عن طريق فحص مستويات الدم لفيتامين ج والكاروتينات - التي تعطي النباتات لونها.





وقالت نيتا فروحي من جامعة كامبريدج: "يعتقد الناس أن أهداف رسائل الصحة العامة غير قابلة للتحقيق. ولكن جزءًا واحدًا فقط من الفاكهة أو الخضار - التفاح - يمكن أن يقلل من المخاطر".





وأشارت إلى أن "الأطعمة النباتية مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تؤثر جميعها على مرض السكري والسرطان".



