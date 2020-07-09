دراسة: تناول التفاح يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكري

الأمم المتحدة: ارتفاع درجة الحرارة خلال السنوات الأربع القادمة
وزير المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة
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قبل الأضحى.. «المالية » تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة
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