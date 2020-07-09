اعترافات مثيرة للفنانة التي قتلت زوجها: طلبت منه الطلاق كتير

09 يوليه 2020 - 08:13 ص

أكدت الفنانة عبير بيبرس في التحقيقات التي تجرى معها أنها لم تقصد قتل زوجها عمدًا ولم تخطط لذلك .



وانهارت عبير في التحقيقات مؤكدة أن جريمة القتل وليدة انفعال لحظي وأنها لم تخطط أو تترصد لقتل زوجها .



وأشارت إلى أنها استلت زجاجة مكسورة وقامت بطعن زوجها بعد قيامه بالاعتداء عليها .



وأكدت أنها لطالما طلبت من زوجها تطليقها أكثر من مرة إلا أنه كان يرفض ذلك .. مضيفة: فضل رافض طلبي لحد ما حصلت الكارثة.



وجدد قاضي المعارضات حبس عبير بيبرس لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد لزوجها.



