اعترافات مثيرة للفنانة التي قتلت زوجها: طلبت منه الطلاق كتير

أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة عبير بيبرس في التحقيقات التي تجرى معها أنها لم تقصد قتل زوجها عمدًا ولم تخطط لذلك .
وانهارت عبير في التحقيقات مؤكدة أن جريمة القتل وليدة انفعال لحظي وأنها لم تخطط أو تترصد لقتل زوجها .
وأشارت إلى أنها استلت زجاجة مكسورة وقامت بطعن زوجها بعد قيامه بالاعتداء عليها .
وأكدت أنها لطالما طلبت من زوجها تطليقها أكثر من مرة إلا أنه كان يرفض ذلك .. مضيفة: فضل رافض طلبي لحد ما حصلت الكارثة.
وجدد قاضي المعارضات حبس عبير بيبرس لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد لزوجها.
ظهر12:05 م
فجر
03:23
شروق
05:03
ظهر
12:05
عصر
15:44
مغرب
19:07
عشاء
20:37