تجديد حبس فتاة "تيك توك" بالقليوبية واحتجاز أسرتها

احتجزت قوات الأمن بمحافظة القليوبية، والد وأشقاء منار سامي فتاة "التيك توك"، بسبب مشادة كلامية حدثت مع الأمن، خلال تجديد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

صرحت بذلك والدة الفتاء، خلال تصريحات صحفية لها، بعد جلسة اليوم، التي جدد فيها قاضي المعارضات بمحكمة كفرشكر، حبس منار سامي فتاة "التيك توك".

ويأتي ذلك على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وقالت تحريات المباحث، إنها فعلت ذلك بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة مسجل خطر، وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، بمنطقة كفر سعد في بنها.

