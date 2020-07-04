خطر جديد يحيط بترامب.. هذا ما حدث لصديقة نجله

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نجل ترامب

كورونا

صديقة نجله

غيلفويل

قالت تقارير أميركية إن صديقة دونالد ترامب الابن، النجل الأكبر للرئيس الأميركي أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تعتبر كيمبرلي غيلفويل البالغة من العمر51 عاما،  المحامية ومقدمة البرامج السابقة في محطة "فوكس نيوز" من المسؤولات الرئيسيات عن تمويل حملة الرئيس الأميركي الانتخابية.

وأضافت أنها كانت مساء الجمعة في ولاية ساوث داكوتا لحضور خطاب ترامب بمناسبة عيد الاستقلال، حيث ثبتت إصابتها بعد فحص روتيني يجرى على كل شخص يمكن أن يكون على تواصل مباشر مع الرئيس.

وأضافت نيويورك تايمز أن غيلفويل لم تسافر في طائرة الرئيس للتوجه إلى الاحتفال في ساوث داكوتا.

وأكد سيرجيو غور المسؤول الكبير في تمويل حملة ترامب أن غيلفويل وضعت في الحجر فورا، منوها أنها في  حال جيدة وستخضع لفحص جديد للتحقق من ذلك بسبب عدم ظهور أي أعراض عليها.

وأضاف غور أن نتيجة فحص دونالد ترامب الابن جاءت "سلبية" لكنه وضع نفسه في العزل احترازا وألغى أي مشاركة .


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