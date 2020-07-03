علماء: فيروس كورونا «تحول إلى سلالة جديدة أكثر عدوى»

03 يوليه 2020 - 08:38 م

مع ارتفاع حالات الإصابة إلى 10.6 مليون وأكثر من 500 ألف حالة وفاة، كشفت دراسة أجراها علماء بجامعة شيفيلد البريطانية، أن فيروس كورونا المستجد تحول إلى شكل أكثر عدوى.





وأظهرت الدراسة التي أجراها مختبر لوس ألاموس الوطني وجامعة ديوك وجامعة شيفيلد، أن سلالة الفيروس التي رصدت لأول مرة في إيطاليا هي السلالة السائدة الآن في معظم انحاء العالم، تسمى G614، وتختلف عن تلك التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية لأول مرة أواخر العام الماضي.





ورصدت الدراسة التي نشرتها مجلة "سيل" العلمية، تغير هيكل الجينوم SARS-CoV-2، وأصبح المتغير الجديد هو الأكثر شيوعًا الآن، ويُعرف باسم D614G، وقام بإجراء تغيير على بروتين "زيادة" الفيروس، والذي يمكّن الفيروس من غزو الخلايا البشرية بشكل أفضل.





ويعتقد الخبراء الآن، أن هذا البديل هو المسؤول عن تفشي الأمراض الموضعية الجديدة في جميع أنحاء العالم.





وقالت بيت كوربر، عالمة الأحياء النظرية في مختبر لوس ألاموس الوطني والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "لفت انتباهنا متغير D614G لأول مرة في أوائل أبريل، حيث لاحظنا نمطًا متكررًا بشكل لافت للنظر".





وأضافت: "في جميع أنحاء العالم، حتى عندما كانت الأوبئة المحلية تنتشر فيها العديد من حالات الشكل الأصلي، إلا أنه بعد وقت قصير من إدخال متغير D614G في منطقة، أصبح هو الشكل السائد".





وأشارت النتائج إلى أن الشكل الجديد للفيروس يمكن أن ينتقل بسهولة أكبر من الشكل الأصلي، لافتة إلى أنه "سواء أكان هذا الاستنتاج مؤكدًا أم لا، فإنه يسلط الضوء على قيمة الأفكار الجيدة بالفعل: ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي".

إلى ذلك، قالت شركة التكنولوجيا الطبية بيكتون ديكنسون الجمعة إنها تلقت طلبًا من الحكومة البريطانية لشراء 65 مليون جهاز حقن لدعم برنامج التطعيم (كوفي- 19) البريطاني.



