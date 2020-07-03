  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:35 م
Advertisements
بحث متقدم
سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

الكويت

تطور خطير بشأن العسكريين الأمريكيين في الكويت

كورونا

11 مليون إصابة بكورونا على مستوى العالم

علم المثليين على السفارة الأمريكية في روسيا

"بوتين" يصف العاملين في السفارة الأمريكية بـ"المثليين"

سامح شكري

مصر تصدر بيانًا قويًا بشأن السعودية

سد النهضة

الإعلان عن استئناف مفاوضات سد النهضة بوساطة جنوب إفريقيا

السقا

"أحمد السقا" يفاجئ جمهوره بعد وفاة هذا الممثل

الدولار

سعر الدولار مساء الجمعة.. تباين ملحوظ في البنوك

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس

الصحة العالمية تكشف موعد ظهور نتائج علاج كورونا

جانبمن مباراة المان سيتي وليفربول

"المان سيتي" يستفز محمد صلاح

وجبات كباب.. طرق جديدة للتخلص من الجراد في أفريقيا

صحة وتغذية

وجبات كباب.. طرق جديدة للتخلص من الجراد في أفريقيا
وجبات كباب.. طرق جديدة للتخلص من الجراد في أفريقيا

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بشري سارة من الإسكان : 2662 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

#

طرق سحرية للتخلص من "البواسير" دون جراحة أو ليزر

#

هددته بـ الخلع..تفاصيل جديدة في انفصال أنغام من أحمد إبراهيم

#

الكشف عن فصيلة جديدة من الديناصورات في كندا

كينيا

الجراد

شرق إفريقيا

ابتكر العلماء في معمل بالعاصمة الكينية نيروبي وسائل جديدة للقضاء على الجراد في الوقت الذي تهدد فيه موجة ثانية منه بالتهام محاصيل شرق القارة السوداء.

ومن المعتاد السيطرة على الجراد برشه بالمبيدات قبل أن يتمكن من الطيران غير أن المواد الكيمياوية يمكن أن تضر بحشرات أخرى وبالبيئة، حيث يعمل العلماء في المركز الدولي لفسيولوجيا الحشرات وبيئاتها على تجربة مبيدات حيوية واستخدام الجراد كغذاء للبشر والحيوانات سعيا للقضاء عليه بوسائل صديقة للبيئة.

واكتشف باحثون أن مادة يمكن استخلاصها من الطحالب تستطيع قتل الجراد دون الإضرار ببقية الكائنات، حيث تستخدم هذه المادة الآن في مختلف أنحاء شرق إفريقيا.

كما يعمل الباحثون الآن على دراسة 500 نوع آخر من الطحالب والميكروبات على أمل اكتشاف سم آخر يقضي على الجراد.

من جانبه قال الباحث بولدوين تورتو إن للجراد كيمياء خاصة قبل أن يتمكن من الطيران، ومن ثم له رائحة مميزة تسمح له بالبقاء في جماعات.

ويمكن لنشر رائحة الجراد الذي وصل إلى مرحلة البلوغ بين صغار الجراد أن يسهم في القضاء على الأسراب.

ومن الوسائل الصديقة للبيئة أيضا في التخلص من الجراد تناوله كطعام.

كما يعمل المركز على تطوير شباك وأجهزة شفط تُحمل على الظهر لاصطياد أعداد كبيرة من الجراد.

 ويمكن عندها طهي الجراد الغني بالبروتين أو سحقه ليصبح طعاما للإنسان أو علفا للحيوان.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه أسراب الجراد من السوء حدا لم تشهد المنطقة مثيلا له منذ ثلاثة أجيال، وذلك بسبب الطقس الممطر في غير موسمه.

وبحسب تصريحات البنك الدولي فإن أسراب الجراد المدمرة قد تكلف شرق إفريقيا واليمن 8.5 مليار دولار هذا العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الزمالك يحدد يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن
» تفاصيل مأساوية.. الأم الصغيرة ماتت بكورونا بعد إنجاب توأم
» فيديو.. صورة مع الدب تنتهي بمأساة
» انتحار مسن يهز لبنان
» الاتحاد الإفريقي يكشف ملاعب نصف نهائي دوري الأبطال
» "ما علاقة كورونا" خبر صادم لطلاب أدبي بالثانوية العامة
» افتتاح أول فندق في العالم مطلي بالذهب
» واقعة جديدة لنانسي عجرم داخل فندق.. كشفتها إعلامية كويتية
» بسبب حماته الملاك.. يخنق زوجته ويقتل نفسه
» رشوان : مصر تحتل مركزا متقدما للدول الأكثر أمانا في العالم
» بعد زواج 53 عاما.. توفيا معا بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية