انزلاق التربة في بورما يودي بحياة 113 شخصا

02 يوليه 2020 - 11:07 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق التربة في مناجم لليشم (الجاد) في شمال بورما إلى أكثر من مئة قتيل، وفق ما أعلنت السلطات اليوم الخميس.





وكتبت إدارة الإطفاء في ميانمار على صفحتها على فيس بوك ”حتى الآن عثرنا على 113 جثة في المجموع“. في حين ذكرت الشرطة المحلية أنه تم تعليق عمليات البحث بسبب الأمطار الغزيرة، وأن هناك أكثر من 200 شخص محاصرين





وكشفت إدارة الإطفاء؛ عن أن عمال المناجم كانوا يجمعون الحجارة في منطقة هيباكانت الغنية باليشم في ولاية كاشين، وحدث الانهيار نتيجة ”موجة موحلة“ سببتها الأمطار الغزيرة الساعة الـ 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي.





وتحدث الانهيارات الأرضية القاتلة وغيرها من الحوادث الشائعة بسبب سوء التنظيم والإدارة في مناجم هباكانت.











