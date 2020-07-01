الصين تحدد موعد انطلاق الدورى

01 يوليه 2020 - 02:34 م

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز يوم 25 يوليو الجاري بعد تأجيلها 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستقام بطولة الدورى الصيني في مدينتى سوجو وداليان لتقليل خطر إصابة اللاعبين والقائمين علي الرياضة الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع فرض اجراءات احترازية صارمة.

كما تقرر إقامة البطولة دون حضور جماهيري الفترة المقبلة وتمهيدًا لاستئناف باقي منافسات الرياضات المختلفة.

وكان من المقرر بدء الموسم الجديد من بطولة الدورى الصينى في فبراير الماضي إلا أن ظهور فيروس كورونا المستجد ادي الي تأجيل المسابقة .