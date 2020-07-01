بكري: الشاطر أبلغ باترسون أننا مسيطرون على الوضع

01 يوليه 2020 - 02:19 م

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السفيرة الأمريكية آن باترسون قابلت القيادي الإخوان خيرت الشاطر قبل 30 يونيو، لتبدي له مخاوفها من قيام ثورة، فهدأ من روعها قائلا: "لا تقلقي، نحن نسيطر على الوضع تماما".

وأضاف بكري، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أن القيادى خيرت الشاطر، جلس مع وزير الدفاع في هذا الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي، وحذره من مساندة الجيش للشعب المصري في ثورة 30 يونيو، فرد على التهديدات قائلا: "اللي هيقرب من الشعب هسحقه".

وأوضح أن السفيرة الأمريكية ذهبت إلى اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الوقت، لتحذره من تدخل الجيش في الشأن السياسي.

من جانبه رفض اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحذير باترسون، وقال لها تحذيرك مرفوض، ويعد تدخلا في الشأن المصري.