  • السبت 27 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:22 م
Advertisements
بحث متقدم
خلافات أبناء «محمد الفايد» أمام المحاكم البريطانية

خلافات أبناء «محمد الفايد» أمام المحاكم البريطانية

الحادث

مسئول يتعرض لحادث سير قبل لقاء وزير الشباب

كورونا

عداد كورونا في العالم.. نحو 10 ملايين إصابة في 210 دولة

المركز الإعلامي للأزهر

بعد دعوته لمقاطعة برنامح «كل يوم».. الأزهر يرد على بيان الشركة المتحدة

الضباط قاتلوا «جورج فلويد»

مفاجأة.. الضباط قاتلوا «جورج فلويد» قد يعودون إلى عملهم

سد النهضة

بيان هام وعاجل من الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت

تحذير عاجل من كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ لـ «ترامب»

تحذير عاجل من كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ لـ «ترامب»

الفيلم

ماذا حدث بعد تجسيد (النبي ص) في مسلسل؟

كورونا

مذيع "أون سبورت" يتعافى من كورونا بعد 30 يومًا من إصابته

تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت

مال وأعمال

الدولار
الدولار

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

#

ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

#

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

#

استقرار أسعار الدولار اليوم السبت

شهد  سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا مقارنة بأسعار الخميس.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع،

وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع،

وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» علاقته المشبوهة بـ «عمته» تزج به إلى السجن
» بعد مهاجمته أبًا وابنه.. إعدام دب في إيطاليا يثير احتجاجات واسعة
» وفاة رئيس الوزراء الأسبق "بلعيد" في الجزائر
» نجل «مايكل شوماخر» غير اسمه بسبب والده الأسطورة
» القرود المدمنة على الجنس تجبر السكان على الاختباء بالمنازل
» كورونا.. ارتفاع حصيلة وفيات العراق إلى 1660 حالة
» تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت
» «واتفورد» يحقق مع المهاجم «أندريه جراي» بسبب حفل في منزله
» مأساة.. وفاة مدرّسة بعد تناولها الكوكايين للمرة الأولى
» عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة
» قطر تسجل حالة وفاة واحدة و879 إصابة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية