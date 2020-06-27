تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت

27 يونيو 2020 - 07:25 م

شهد سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا مقارنة بأسعار الخميس.



وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.



وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع،



وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع،



وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

