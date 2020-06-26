» توفيت بكورونا..رسالة مبكية من ابنة ممرضة سعودية

26 يونيو 2020 - 12:25 م

في واقعة مؤثرة بالسعودية، توفيت ابنة ممرضة، والتي تطوعت في الصفوف الأمامية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد فقدت ممرضة سعودية محنة د ابنتها بعد تطوعها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بالأحساء.

وذكرت صحيفة سبق أنه بعد ثلاثة أشهر لم يبق لها من ابنتها سوى مقتنياتها وكتبها الدراسية، لتترك وراءها أما مكلومة وأسرة مفجوعة.

وكانت الممرضة "رضية الحمود"، قد روت قصة تفاصيل إصابة ابنتها الراحلة في نشرة التاسعة بقناة mbc ، وقصة وفاتها قائلة: "ابنتي تدهورت حالتها الصحية بشكل سريع خلال أيام قلائل، حيث دخلت العناية المركزة، وفشلت جهود الفريق الطبي المشرف على حالتها رغم بذلهم كل جهودهم الطبية".

وأضافت الأم المكلومة : لكن كانت إرادة الله أقوى.. طلبت منها أن تسامحني لكوني قد أكون السبب في نقل العدوى بالمرض لها، فردت: سامحتك يا ماما أنا فدوه لك.. وهذا آخر كلامها لي".

وكانت الممرضة السعودية قد انضمت في 16 من شهر مارس الماضي إلى جهود وزارة الصحة في الأحساء لمكافحة فيروس كورونا.



