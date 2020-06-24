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حكم تاريخي ضد كويتية جمعت بين زوجين بطريقة شيطانية

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الكويت
الكويت

الطيب حسين

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كويتية تجمع بين زوجين بحيلة غريبة

شهدت الكويت أمس الثلاثاء، نهاية واحدة من أخطر القضايا مرت على المحاكم في البلاد.

وأسدلت محكمة الاستئناف الستار على  القضية التي تضمنت تزوير الجنسية.

وقضت محكمة الاستئناف بحبس المدانة الكويتية المتزوجة باثنين، واسمها في الجنسيتين عمرة، وغريسة، 7 سنوات وبمثلها لزوجها ومدان آخر لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير الجنسية الكويتية.

وكانت المتهمة قد اختلقت إلى جانب شخصيتها شخصية وهمية كويتية أخرى، الأمر الذي مكنها من العمل بوظيفتين، والسماح لها بالزواج من اثنين بناء على أوراقها المزورة.

وفي وقت سابق أثار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، هذه القضية في مرافعته داخل قاعة عبد الله السالم مطلع فبراير الماضي، وعرفت بعد ذلك بقضية "عمرة وغريسة".

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