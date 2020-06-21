شكري: الحل العسكري هو خيارنا الأخير

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سد

إثيوبيا

رد

خارجية

نهضة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، موضحًا أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردا مناسبا.

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات لقناة العربية اليوم الأحد ردًا على سؤال حول ما اعتبرته حكومة الوفاق الليبية بأن خطاب الرئيس السيسي هو إعلان حرب، قال حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس السيسي، ونأمل بالتزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات.

وكشف شكرى، عن التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا، مضيفًا: الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها".


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