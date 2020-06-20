» وفاة صادمة لمصاب كورونا.. أسرته فصلت جهاز التنفس لتشغيل التكييف

20 يونيو 2020 - 12:39 م

في واقعة صادمة بالهند توفي أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن قامت أسرته بفصل جهاز التنفس الصناعي عنه لتشغيل جهاز التكييف.

وذكرت صحيفة ذا ديلي ستار البريطانية، أن الرجل كان يعالج في وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات في ولاية راجستان شمالي الهند، حين جاءت أسرته لزيارته مساء الاثنين الماضي، والذين بدأوا يشعرون بالحر، ليقوموا بفصل جهاز التنفس الصناعي من مصدر الطاقة وتوصيل مكيف الهواء.

ونفدت بطارية جهاز التنفس الصناعي وتدهورت حالة المريض بسرعة، حيث أبلغت أسرة الرجل الأطباء الذين أجروا إنعاشا قلبيا رئويا له، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاشه.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الأسرة أساءت لفظيا لموظفي المستشفى بعد وفاته.