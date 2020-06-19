حقيقة تغيير ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا

19 يونيو 2020 - 02:23 م

نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، صحة ما تردد عن إمكانية تغيير ملعبي نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية موسم 2019 - 2020.

سامسون أداموا رئيس لجنة المنافسات بالكاف، قال إنه لا يوجد أي تغيير بشأن ملاعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وأضاف ساموسن أداموا: "أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام على ملعب جابوما بالكاميرون، بينما يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله نهائي الكونفدرالية.

يذكر أن الكاف حدد شهر سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لعودة مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكانت صحفية أشارت مؤخرا، إلى إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من الكاميرون إلى رواندا، بسبب تفشي فيروس كورونا في الكاميرون.