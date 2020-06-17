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بسبب "كورونا".. الصين تلغي 1225 رحلة جوية

عرب وعالم

مطار بكين
مطار بكين
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متابعات- أمينة عبد العال

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الصين

بكين

كورونا

ألغت الصين 1225 رحلة جوية من مطاري بكين اليوم الأربعاء بعد ظهور حالات جديدة للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت صحف محلية إن الرحلات كان من المقرر أن تقلع من مطار بكين أو تهبط فيها بما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقررة.

وكان رئيس بلدية بكين قد أعلن عن العاصمة قد سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد في حصيلة يومية لليوم الرابع علي التوالي لترتفع الحالات إلي 137 حالة، ما أثار الذعر بعدما نجحت الصين في السيطرة عليه. 

جدير بالذكر أن مساعدة أمين البلدية سين بي، قالت: "علي أي شخص يحتاج فعلا إلى مغادرة بكين أن يقم نتيجة فحص أجري في الأسابيع السبعة الأخيرة ليثبت عدم  إصابته بالفيروس. 


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