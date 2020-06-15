هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة

15 يونيو 2020 - 09:16 ص

تحدث الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، عن أزمة سد النهضة، بعد التطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية، قائلًا: "من أهم الآثار الجانبية الخطيرة لسد النهضة أنه في حالة وجود جفاف ممتد لعدة سنوات فإن مياه السد العالي لن تكفي لتواجه هذه السنوات الطويلة".







وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، قائلا:"مفيش شك إننا مش عارفين المفاوضات هتوصل لفين، خاصةً وأن المعلومات المتوفرة ليست مبشرة، ولكننا نأمل في ظل الأيدي الأمينة أن نصل إلى اتفاق يسد احتياجات مصر على مر السنين المختلفة، وإن شاء الله سنصل لذلك، ومن الوارد أن تفشل المباحثات، ولكن هناك خطوات ستُتبع حال ذلك موجودة في اتفاق المبادئ".







وتابع: "ملف سد النهضة في أيد أمينة، فنيا وسياسيا، ومطمئن إنه إن شاء الله سنصل لاتفاق مرضى لنا من ناحية توفير القدر الكافي لسد احتياجاتنا من المياه".

