بيان سعودي حاسم وحاد عن جريمة وقعت في دولة عربية

وتسبب الهجوم الذي وقع في قرية ميخاس بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، في سقوط قتلى وجرحى، بعدما تعرضت القرية للهجوم.
الطيب حسين
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا قويًا عن الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى شمال شرقي العراق.
وأدى الهجوم الإرهابي الذي شهدته ديالى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأضافت: "تعبر الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".
ووقع هجوم إرهابي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى العراقية، وتسبب ذلك في سقوط 12 شخصا بين قتيل وجريح.
وتسبب الهجوم الذي وقع في قرية ميخاس بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، في سقوط قتلى وجرحى، بعدما تعرضت القرية للهجوم.
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