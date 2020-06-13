  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد شاكر وزير الكهرباء

الكشف عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري

عسكري بريطاني رفيع: كورونا خرج من المختبر الصيني

الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين

المحمول

استخدام الموبايل لساعات طويلة يؤدي للانتحار‎

صورة بيان الصحة

«الصحة» تسجل أعلى معدل يومي لضحايا ومصابي كورونا

ارشيفية

أمريكا تعلن وفاة قائد الطائرة المنكوبة بإنجلترا

علاج كورونا

بشرى سارة بمصر.. علاج ناجح لـ"كوورنا" وشعبة الأدوية تتوسع في إنتاجه

عمر كمال

القبض على عمر كمال و3 مطربين آخرين

كورونا

طريقة جديدة لاكتشاف الإصابة بكورونا بدون PCR

برلماني: مشكلة سد النهضة الأخطر في تاريخ مصر

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

سد النهضة.. تحرك مصري للدفاع عن حقها في المياه

#

القاهرة: النهج الأثيوبي يمثل تأزيما للوضع في المنطقة

#

تحفظ مصري على ورقة إثيويبا لملء السد والتشغيل

#

شرط مفاجئ من إثيوبيا لاستكمال المفاوضات

قال سمير غطاس عضو مجلس النواب، إن مشكلة إثيوبيا وسد النهضة هي الأخطر في تاريخ مصر، مضيفًا أن القاهرة من الآن دخلت الخطر والفقر المائي.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم"خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،أن هناك فرق بين المخاطر التي يمكن مجابهتها، والمخاطر الوجودية التي يتحدد من خلالها الوجود من عدمه، فمصر صحراء قاحلة يشقها نهر النيل، على جانبيه يعيش المصريين، وبدون نهر النيل تتحول مصر لفراغ صحراوي كبير.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قضية النيل والمياه قضية حياة ووجود، وبالتالي هناك خطر حقيقي يهدد حصة مصر من النيل، مضيفًا أنه قد يلحق بمصر الخطر الوجودى بسبب سد النهضة.
وذكر أنه بعد مفاوضات مريرة ومتعثرة، فإن مطلب مصر متواضع، وهو أن يتم المليء ولكن بالتدريج وعلى سنوات لحين إيجاد بدائل أخرى، مشيرًا إلى إثيوبيا استغلت فترة الاضطرابات في 2011 لبدء بناء سد النهضة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ماذا قال أحمد أبو الغيط عن أزمة سد النهضة ؟
» بالأسماء.. مستشار الصحة يعلن المحافظات الأكثر احتواءًا للفيروس
» مقتل 24 جنديًا في هجوم مسلح بمالي
» الأزهر: الانتحار من الكبائر ولا راحة في الموت لصاحب كبيرة
» البرلمان يعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
» إلغاء ترخيص عقار "كورونا" بأمريكا
» اكتشاف أعراض جديدة يسببها "كورونا" للمتعافين
» تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
» الحكومة اللبنانية منددة بالفساد: أقوى من الدولة
» كورونا.. انخفاض إصابات نيويورك رغم إعادة فتح الولاية
» 10 وفيات و112 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية