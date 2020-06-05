شاب حاول قلب القطار بمطروح.. وهذا ما حدث له

شهدت مدينة الضبعة بمحافظة مطروح واقعة غريبة عندما أقدم شاب على محاولة قلب أحد القطارات.



وتمكن الأهالي من ضبط الشاب الذي حاول قلب قطار عن طريق وضع كميات كبيرة من الطوب على شريط السكة الحديد قبل مروره.







وقال فوزي أبونصر الله، أحد شهود العيان، إن الأهالي فوجئوا بشخص يضع كميات من الطوب على شريط السكة الحديد قبل مرور القطار، وفق "روسيا اليوم".

ولفت إلى أن الأهالي تمكنوا من ضبط الشاب بعد محاولته الاعتداء عليهم، حيث جرى تسليمه للشرطة العسكرية، كما أبلغوا قسم الضبعة بالواقعة.