بكري يكشف ما أخبره حفتر للقيادة المصرية بشأن ما يحدث في ليبيا

04 يونيو 2020 - 05:59 ص

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري تفاصيل ما أبلغه المشير خليفة حفتر للقيادة المصرية بشأن الوضع في ليبيا .



وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : المشير حفتر أطلع القيادة المصرية بتطورات الوضع علي الساحه الليبية ، وحذر من مخاطر التدخل التركي والمساندة العسكرية لحكومة السراج.



، وأضاف: مصر أكدت أن أمن ليبيا من أمن مصر ، وأنها لن تقبل بأية تهديدات تطال الأمن القومي المصري.



وتابع: المشير حفتر أكد أنه لاحل سياسي إلا بعد وقف التدخل التركي المباشر ووقف الإعتداءات علي بلاده وتفكيك المليشيات الإرهابيه.



