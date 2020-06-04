بكري يكشف ما أخبره حفتر للقيادة المصرية بشأن ما يحدث في ليبيا

أحمد عادل شعبان
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري تفاصيل ما أبلغه المشير خليفة حفتر للقيادة المصرية بشأن الوضع في ليبيا .
وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : المشير حفتر أطلع القيادة المصرية بتطورات الوضع علي الساحه الليبية ، وحذر من مخاطر التدخل التركي والمساندة العسكرية لحكومة السراج.
، وأضاف: مصر أكدت أن أمن ليبيا من أمن مصر ، وأنها لن تقبل بأية تهديدات تطال الأمن القومي المصري.
وتابع: المشير حفتر أكد أنه لاحل سياسي إلا بعد وقف التدخل التركي المباشر ووقف الإعتداءات علي بلاده وتفكيك المليشيات الإرهابيه.
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