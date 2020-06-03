» الشرقية تكرم مسن 83 عامًا لحصوله على الماجيستير

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مس ماجيستير

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور حسني هداهد صاحب الـ 83 عاما والمقيم بمدينة منيا القمح لحصوله على درجة الماجستير في اللغة العربية (الأدب في العصر العباسي الثاني) بمنحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية.

وقال المحافظ، إن هذا التكريم يأتي تقديراً لإصراره وعزيمته في استكمال الدراسات العليا والحصول علي درجة الماجستير في الأدب العربي في هذا العمر الكبير.

كما أشاد "عراب"، بالخطوة الجريئة وغير المتوقعة من صاحب الـ83 عاما بأن يتحدى الصعاب ويؤمن بفكرته ويواصل رسالته بالتزود بالعلم والمعرفة ليرسل بذلك رسالة للجميع بأن العلم لا يتوقف عند مرحلة سنية معينه بل يستمر طوال حياه الإنسان.


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