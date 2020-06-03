بث مباشر.. برلماني يلقي كلمة بدون سروال

03 يونيو 2020 - 01:57 م

ظهر أحد النواب في جلسة البرلمان الأوروبي بدون سروال أثناء إلقائه لكلمته أمام عدسات الكاميرا الناقلة لفعاليات الجلسة الافتراضية.

وكان رئيس الجلسة قد طالب النائب الإيرلندي، لوك فلاناغان، المشاركة بكلمته، حيث ظهر الأخير وهو يجلس على الفراش بدون سروال.

واكتفى النائب بارتداء قميص غامق اللون، بينما ظهرت قدميه عارية أمام عدسات الكاميرات، في حين ابتسم بعض النواب المشاركين في الجلسة عندما ظهر النائب عاري الساقين.

وظهرت الابتسامة على وجوه زملائه في اللجنة البرلمانية الأوروبية.

وعلق النائب على الواقعة في تصريحات صحفية قائلا : " إنه كان ظهر، كرجل محترم، جث ارتديت تي شيرت قبل دقيقتين من بدء الاجتماع لكنني قررت تبديلها بقميص لكي أظهر بالشكل اللائق"، دون تعليقه عن كشف ساقيه.