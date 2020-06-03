  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شرطي أمريكي يقتل فتاة مصرية.. السبب صادم

شرطي أمريكي يقتل فتاة مصرية.. تفاصيل صادمة

حسام عاشور

"ميدو" ينصح "عاشور" بفعل هذا الأمر

«الكأس المقدسة» علاج جديد للقضاء على كورونا

الفنان محمد نور

حصيلة يوم.. الموت يفجع 4 فنانين

كورونا

الصحة العالمية تحذر من موجة مدمرة لفيروس كورونا

السيسي

قرار جديد للرئيس السيسي

مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ الأمريكي تحيت سيطرة " الغوغاء"

بعد هزيمة كورونا.. مستشار بن زايد: هذا ما سيحدث للوافدين

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

هيكل: فيروس "كورونا" لم يخرج عن السيطرة بعد

المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

محمد رمضان وشقيقته

بعد التنمر .. شقيقة محمد رمضان: "الكلمة الحلوة صدقة"

بالدوري البرتغالي..

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الرياضة

حكام مباريات الأحد في الدوري العام
حكام مباريات الأحد في الدوري العام
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

#

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

#

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

#

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الدورى الألمانى

الدورى البرتغالى

تقام اليوم الأربعاء مباراتان بالدوري البرتغالي ولقاء وحيد في الدوري الألماني.

فيواجه فيردر بريمن نظيره آينتراخت فرانكفورت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

فيما يلاقي فاماليكاو نظيره بورتو في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي.

فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت وتنطلق المباراة في تمام 8:30 بتوقيت القاهرة وتذاع علي قناة beIN Sports HD 1 .

الدوري البرتغالي

بورتيمونينسي X جل فيسنتي وتنطلق المباراة في تمام 8 بتوقيت القاهرة.

فاماليكاو X بورتو وتنطلق المباراة في تمام 10:15 بتوقيت القاهرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الأمريكية
» سرقة ..نهب ..ومشاهد كوميدية في مظاهرات أمريكا
» تطورات الحالة الصحية لـ المدير الفنى لـ"الجبلاية"
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في بيروت
» اجتماع مهم لـ "الوزراء" بعد قليل
» وفاة رجائي الميرغني.. المحارب والمدافع عن حرية الصحافة أمام قانون الاغتيال
» "فيس بوك" يكشف موقفه من منشورات ترامب التحريضية
» رجال الدين يوجهون انتقادات لاذعة لـ" ترامب" لحمله الإنجيل
» وصول رحلة استثنائية تقل 165من العائدين من الكويت
» نكتة مرتضى منصور عن قرار الأهلي تشعل فيس بوك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية