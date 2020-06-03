» رجال الدين يوجهون انتقادات لاذعة لـ" ترامب" لحمله الإنجيل

متابعات- أمينة عبد العال
وجه زعماء الكاثوليك والبروتستانت انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إجلاء المحتجين من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة القديسة يوحنا الأسقفية القريبة من البيت الأبيض والتي اعتاد رؤساء أمريكا الذهاب إليها.
جدير بالذكر أن مقتل جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما الذي قتل بسبب ضغط شرطي عنصري علي رقبته بركبته أثار ضجة في الولايات المتحدة خرجت علي أثرها المظاهرات احتجاجا علي العنصرية كما ندد زعماء الدين بمعاملة الإدارة الأمريكية للمتظاهرين .
ظهر11:58 ص
فجر
03:16
شروق
04:56
ظهر
11:58
عصر
15:37
مغرب
19:00
عشاء
20:30