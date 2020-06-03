  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

محمد رمضان وشقيقته

بعد التنمر .. شقيقة محمد رمضان: "الكلمة الحلوة صدقة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على مجلس "الخطيب"

كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية

كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية

ارشيف

«آل الشيخ» يتبرع بـ «هدايا الأهلي» لـ «تحيا مصر»

ترامب عن المحتجين : رعاع وفشلة

ترامب عن المحتجين : رعاع وفشلة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

مفاجأة صادمة دخل جدران "الجبلاية"

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

داعية سعودي: اللهم أدم علينا رحمة الملك سلمان

المهدي المنتظر حضر مع الخميني من باريس

من داخل ضريحه.. المهدي المنتظر حضر مع الخميني من باريس

حسام عاشور

"آل الشيخ" يعد "عاشور" بتنفيذ مطالبه

رجال الدين يوجهون انتقادات لاذعة لـ" ترامب" لحمله الإنجيل

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي يحمل الإنجيل
الرئيس الأمريكي يحمل الإنجيل
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

حواس لـ"علي جمعة ": "أفتي في الدين لكن الآثار لأ"

#

صورة مثيرة لنجل "ترامب" تحرج "ميلانيا"

#

أول تعليق لـ إيناس عز الدين من الحجر الصحي

#

قرار رئاسي بتعيين "عوض تاج الدين" مستشارًا لـ"السيسي"

ترامب

واشنطن

جوروج فلويد

وجه زعماء الكاثوليك والبروتستانت انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إجلاء المحتجين من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة القديسة يوحنا الأسقفية القريبة من البيت الأبيض والتي اعتاد رؤساء أمريكا الذهاب إليها.

وصرح كبير الأساقفة ويلتون جريجوري، وهو أكبر زعيم ديني كاثوليكي في واشنطن في بيان له أمس أن البابا الراحل يوحنا بولس الثاني بابا الكنيسة الكاثوليكية لما يقرب من 40 عاما ما كان ليتغاضي عن استخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من وسائل الردع لإسكات المحتجين أو تفريقهم أو ترويعهم من أجل صورة أمام مكان للعبادة والسلام.

كما انتقد الأسقف مايكل كوري رئيس المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية " ترامب" لاستخدامه الكنيسة والإنجيل لغايات حزبية، حسبما نشرت "رويترز".

جدير بالذكر أن مقتل جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما الذي قتل بسبب ضغط شرطي عنصري علي رقبته بركبته أثار ضجة في الولايات المتحدة خرجت علي أثرها المظاهرات احتجاجا علي العنصرية كما ندد زعماء الدين بمعاملة الإدارة الأمريكية للمتظاهرين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة رجائي الميرغني.. المحارب والمدافع عن حرية الصحافة أمام قانون الاغتيال
» "فيس بوك" يكشف موقفه من منشورات ترامب التحريضية
» رجال الدين يوجهون انتقادات لاذعة لـ" ترامب" لحمله الإنجيل
» وصول رحلة استثنائية تقل 165من العائدين من الكويت
» نكتة مرتضى منصور عن قرار الأهلي تشعل فيس بوك
» ناشط إماراتي يكشف مفاجأة غريبة عن قطر
» رسالة مفاجئة من عصام الحضري لنجم الأهلي بعد إصابته زوجته بـ كورونا
» الكشف عن الحالة الصحية لنجم الأهلي بعد إصابة كافة أسرته بـ كورونا
» 3 مجموعات تحرك الفوضى في الولايات المتحدة
» الصحة: 30 شخصا متعافيا بكورونا تبرعوا ببلازما الدم‎
» مصابو كورونا يفارقون الحياة سريعا بعدن اليمنية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية