» رجال الدين يوجهون انتقادات لاذعة لـ" ترامب" لحمله الإنجيل

03 يونيو 2020 - 10:21 ص

وجه زعماء الكاثوليك والبروتستانت انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إجلاء المحتجين من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة القديسة يوحنا الأسقفية القريبة من البيت الأبيض والتي اعتاد رؤساء أمريكا الذهاب إليها.

وصرح كبير الأساقفة ويلتون جريجوري، وهو أكبر زعيم ديني كاثوليكي في واشنطن في بيان له أمس أن البابا الراحل يوحنا بولس الثاني بابا الكنيسة الكاثوليكية لما يقرب من 40 عاما ما كان ليتغاضي عن استخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من وسائل الردع لإسكات المحتجين أو تفريقهم أو ترويعهم من أجل صورة أمام مكان للعبادة والسلام.





كما انتقد الأسقف مايكل كوري رئيس المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية " ترامب" لاستخدامه الكنيسة والإنجيل لغايات حزبية، حسبما نشرت "رويترز".

جدير بالذكر أن مقتل جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما الذي قتل بسبب ضغط شرطي عنصري علي رقبته بركبته أثار ضجة في الولايات المتحدة خرجت علي أثرها المظاهرات احتجاجا علي العنصرية كما ندد زعماء الدين بمعاملة الإدارة الأمريكية للمتظاهرين .