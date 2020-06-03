بدولة عربية.. طفل يقتل والده متعمدا ويهرب

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وكالات- الدويني فولي

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سوريا

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والد

شهدت سوريا، حادثة بشعة، حيث قتل طفل والده قصدا مستخدما بندقية روسية بحي الدعتور في مدينة اللاذقية.
وحسب وسائل إعلام محلية، قالت وزارة الداخلية السورية في بيان إنه أحيل إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حادثة انتحار لمواطن يدعى علي يبلغ من العمر 45 سنة بإطلاق النار على نفسه أمام منزله.

وأضافت الوزارة: ”بعد أن توجهت دورية من الفرع برفقة عناصر الأدلة الجنائية إلى المكان وبالكشف على مسرح الجريمة وجمع المعلومات تبين وجود تناقض بين أقوال ابن الضحية الحدث المدعو أحمد البالغ من العمر 13 عاما وأقوال أصدقائه حول مكان وجوده أثناء وقوع الجريمة“.

وقالت إنه تم الاشتباه بالطفل وإحضاره لمركز الفرع وبالتحقيق ومواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بقتل والده قصدا مستخدما بارودة روسية عائدة لوالده وإصابته بمنطقة الصدر والكتف بعدة طلقات نارية وهروبه من شرفة المنزل الخلفية واختبائه لدى أحد أصدقائه لإبعاد الشبهات.

وكشف بيان الوزارة عن أن الطفل قتل والده بسبب خلافات فيما بينهما.

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