بدراوي يتهكم على عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان

03 يونيو 2020 - 08:28 ص

تهكم الدكتور حسام بداروي على الصحابيين معاوية بن أبي سفيان و عمرو بن العاص مشبها إياهم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال "بدراوي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : ترامب يرفع الانجيل في مواجهه ازمته الاخلاقيه... معاويه وعمرو بن العاص هما فلاسفه رفع الكتاب المقدس للفرار من الهزيمه. اسلوب لا يموت.



وأضاف: بعض من ردوا علي تويتتي بخصوص رفع ترامب للانجيل في مواجهه خصومه، لم يعيروا المعني اعتبارا واستخدام الدين سياسيا وركزوا علي انني اكتب اسم معاويه وعمروبن العاص كده بدون القاب ولا رضي الله عنهم وهم من السلف الصالح!!! عجبت من المنطق وغياب منهج الحوار حول الموضوع.



