  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الاعلامي مصطفي بكري

بكري يشكر أميرة كويتية لردها على ريم الشمري: العيب في البغل والحاقدة

الدكتور حسام بدراوي

بدراوي يتهكم على عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: هذا الرئيس أكبر دكتاتور في الشرق الأوسط

رجاء الجداوي

مصادر داخل مستشفى العزل تفجر مفاجأة محزنة عن رجاء الجداوي

ترامب

ترامب يأمر بنزول الجيش بعد تدهور الأوضاع في واشنطن

فريق الأهلي

بعد إعلان رحيله من الفريق .. إصابة زوجة وبنات نجم الأهلي بـ كورونا

المستكاوي لسمير زاهر: «كفاية كده»

تعليق ناري لـ"المستكاوي" على أزمة الأهلي و"آل الشيخ"

سد النهضة

السودان تكشف عن تطورات جديدة بشأن سد النهضة

كورونا

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم

بدراوي يتهكم على عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان

الصفحة الأخيرة

الدكتور حسام بدراوي
الدكتور حسام بدراوي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بعد رده على مستشار بن زايد.. تركي الحمد: يا قلب لا تحزن

#

القارئ طه النعماني يؤم صلاة التراويح بـ"عمرو بن العاص"

#

بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا يوميًا من مسجد عمرو بن العاص

#

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

حسام بدراوي

تهكم الدكتور حسام بداروي على الصحابيين معاوية بن أبي سفيان و عمرو بن العاص مشبها إياهم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال "بدراوي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : ترامب يرفع الانجيل في مواجهه ازمته الاخلاقيه... معاويه وعمرو بن العاص هما فلاسفه رفع الكتاب المقدس للفرار من الهزيمه. اسلوب لا يموت.

وأضاف: بعض من ردوا علي تويتتي بخصوص رفع ترامب للانجيل في مواجهه خصومه، لم يعيروا المعني اعتبارا واستخدام الدين سياسيا وركزوا علي انني اكتب اسم معاويه وعمروبن العاص كده بدون القاب ولا رضي الله عنهم وهم من السلف الصالح!!! عجبت من المنطق وغياب منهج الحوار حول الموضوع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نكتة مرتضى منصور عن قرار الأهلي تشعل فيس بوك
» ناشط إماراتي يكشف مفاجأة غريبة عن قطر
» رسالة مفاجئة من عصام الحضري لنجم الأهلي بعد إصابته زوجته بـ كورونا
» الكشف عن الحالة الصحية لنجم الأهلي بعد إصابة كافة أسرته بـ كورونا
» 3 مجموعات تحرك الفوضى في الولايات المتحدة
» الصحة: 30 شخصا متعافيا بكورونا تبرعوا ببلازما الدم‎
» مصابو كورونا يفارقون الحياة سريعا بعدن اليمنية
» كندا: نتابع برعب ما يحدث في الولايات المتحدة
» إيران: فيروس كورونا خارج السيطرة حالياً
» بيان مشترك لمصر والإمارات بشأن ليبيا
» إسبانيا تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية