» بعد 32 يومًا في غيبوبة.. طفل رضيع ينجو ينجو من الوفاة بكورونا

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نجا طفل رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر بأعجوبة، بعد دخوله في غيبوبة لمدة 32 يومًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ووضع الأطباء، "ليتل دوم" في غيبوبة مستحثة بعد 22 يومًا من المعاناة في المستشفى مع الفيروس.

وقالت شبكة (CNN) إن الطفل البرازيلي، التي تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا في مستشفى (Pro-Cardiaco) بريو دي جانيرو أمضلا 54 يومًا في المستشفى، منها 32 يومًا في غيبوبة، تحت جهاز التنفس.

ووصف والد الطف، واجنر أندرادي، بقاءه بأنه "معجزة". وأوضح أن طفله الصغير واجه صعوبات في التنفس مما دفع الأطباء إلى افتراض أنه يعاني من عدوى بكتيرية.

لكن لم تتحسن حالته مع استخدام العلاج، وتدهورت حالتنه بشكل خطير، ليقوم والداه بنقله إلى مستشفى ثان، حيث خضع للاختبار وتم تأكيد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وقال فاجنر إنه وزوجته، فيفيان مونتيرو ليس لديهما أي علم بكيفية إصابة طفلهما بالمرض القاتل.

ويتوقع الأب أن الفيروس تم التقاطه خلال زيارة لمنزل أحد أقاربه. وقال للصحفيين: "لاحظت زوجتي هذا الضجيج في نهاية تنفسه. اتصلنا ببعض الأطباء وأخبرنا أحدهم بتسجيل مقطع فيديو. بعد أن شاهدته، أمرتنا بنقله على الفور إلى المستشفى".

وأضاف فاجنر: "أولاً ، شعرت بالارتياح، ثم السعادة التي لا توصف. كنا نتوق إلى إعادته إلى المنزل لأكثر من 50 يومًا". وسيحتفل الوالدان مع الأقارب بشفائه عبر الفيديو في 14 يونيو.

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، فقد سجلت البلاد 25 حالة وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال حتى سن عام واحد. وتعتبر أمريكا اللاتينية الآن المركز العالمي للوباء. وتأتي البرازيل في الصدارة، حيث فقد ما يقرب من 30 ألف شخص حياتهم بسبب الفيروس.


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