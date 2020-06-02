تفاصيل مثيرة.. أول مسلم يترأس التحقيقات في مقتل فلويد

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عبد القادر وحيد- متابعات

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التحقيقات

كيث وليسون

مقتل فلويد

أول مسلم

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز أمس أول الأحد أنه طلب من النائب العام كيث إليسون مساعدة المدعي العام للمقاطعة مايك فريمان في القضية الأولى حاليا في أمريكا بسبب مقتل جورج فلويد.

وقال والز في تغريدة له على تويتر إن وجود إليسون على رأس قيادة التحقيقات يحافظ على الثقة في التزامنا بضمان العدالة لجورج فلويد.. شكرا لك أيها النائب العام.. لا يمكنني التفكير في أي شخص أفضل للقيام بهذا العمل الحاسم".

من جهته قبل إليسون القضية ، حيث خطط لاجتماع صباح أمس الاثنين لفريق العمل المشترك.

وأضاف في مؤتمر صحفي "مع قدر كبير من التواضع وجدية كبيرة، أقبل على مكتبي مسؤولية القيادة في هذه القضية الحرجة التي تنطوي على مقتل جورج فلويد".

ويبلغ إليسون من العمر 56 عاما، وهو سياسي أميركي ومحام يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لولاية مينيسوتا التي ولد وترعرع فيها، ودرس القانون فيها عام  1990، ووالد لأربعة أطفال هم إيليا وإرميا وإشعياء وأميرة.

كما اختار أحد أبنائه الانضمام إلى الجيش حيث يخدم حاليا كجندي.

وكان  إليسون سبق له أن صرح في مقابلة مع سي إن إن في مايو 2018  أننا نحن كمسلمين حياتنا لهذا البلد، ونحن نحبه، ونؤمن به ونسعى لأن يكون أفضل".

وقبل دخوله السياسة، قضى كيث 16 عاما كمحام قريب من الناس متخصص في الحقوق المدنية وقانون الدفاع، بما في ذلك خمس سنوات كمدير تنفيذي لمركز الحقوق القانونية، حيث أشرف كيث على فريق من المحامين يركز على تحقيق العدالة لسكان الولاية الذين ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه.


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