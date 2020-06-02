بسبب فلويد .. ترامب يحمل الإنجيل ويترجّل سيرا على الأقدام

02 يونيو 2020 - 10:55 ص

قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتوجه إلى كنيسة سانت جون، بمحيط البيت الأبيض سيرا علي الأقدام، بالإضافة إلى رفعه الإنجيل أمام الكنيسة.

وتعتبر خطوة ترامب شيئا نادرا في دولة مدنية، بأن يرفع الكتاب المقدس في وجه الاحتجاجات، خاصة في عاصمة من أعراق العواصم في الحريات.

جاء هذا فى تحد للاحتجاجات المستمرة فى محيط البيت الأبيض، وذلك بعد الانتهاء من بيانه الذى هدد فيه بنشر قوات الجيش.

وقام ترامب بجولة أمام البيت الأبيض مع عدد من مساعديه ورفع نسخة من الانجيل أمام كنيسة سانت جون.

وخرج ترامب إلى الشارع متقدما حراسه وعدد من مساعديه في خطوة للتأكيد علي عدم خشيته من الاحتجاجات التي اندلعت ردا علي مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد.

وبحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن فإن ترامب تجول في حديقة الورود بعد قائلا: الآن سأقدم احترامي لمكان خاص جدا"، قبل أن يتجه إلى كنيسة سانت جون الأسقفية عبر حديقة لافاييت من البيت الأبيض.

وأعلن أنه يتخذ إجراءات جديدة لقمع أعمال الشغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يذكر أنه قبل تصريحات ترامب ، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين في محاولة لتفريق الحشد لزيارة ترامب للكنيسة المحيطة بالبيت الأبيض.