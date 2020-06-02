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" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر
" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الانتخابات

فلويد

عقب الاحتجاجات الواسعة التي ضربت معظم المدن الأمريكية، بسبب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أمريكي أبيض، توقع البعض أنها بداية النهاية لترامب أمام الديمقراطيين، الذين ينتظرهم البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم.

الكاتب السعودي تركي الحمد كتب على حسابه في تويتر: "لو حدث أن سقط دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، فليس بسبب كارزمية بايدن، أو برنامجه الانتخابي المبهر، ولكن بسبب فلويد، هدية الظروف لبايدن وحزبه".

كما أن شقيق فلويد كشف عن اتصال دار بينه وبين الرئيس الأمريكي، والذي وصفه بأنه كان حادا معه.

وأضاف  فيلنيوس، شقيق جورج فلويد، أن الرئيس دونالد ترمب، لم يمنحه فرصة للحديث خلال مكالمته.

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن أن شقيق فلويد قال إن المكالمة لم تسر على ما يرام، لأن ترامب منحه فرصة ضئيلة للتعبير عن آرائه.

من ناحية أخرى تحدث فيه جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب في الانتخابات الرئاسية، مع عائلة فلويد، حيث دعا الجميع إلى الهدوء.

كما أوضح شقيق فلويد أنه لم يتوسل لرجل من قبل، لكنه قال لبايدن: " هل يمكنه أن ينصف أخاه".

يأتي هذا عقب استطلاع تم إجراؤه بين الأمريكيين، والذي كشف عن تراجع نسبة نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، والتي تصب في صالح منافسه جو بايدن.

وكانت صحيفة واشنطن بوست وشبكة ABC نيوز قد نشرتا نتيجة استطلاع، أمس الأول الأحد، بأن الأميريكيين بشكل عام لديهم آراء متباينة عن ترامب وبايدن.

 وبحسب الصحيفة، أظهر الاستطلاع أن 53 في المائة في صفوف الناخبين المسجلين على صعيد البلاد، يؤيدون بايدن مقابل تأييد 43 في المائة لترامب.


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