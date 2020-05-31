» مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار

31 مايو 2020 - 07:08 م

توفي مسن بريطاني بعد أن دهسته الأبقار أثناء المشي في يوركشاير ديلز، شمال شرقي إنجلترا.





وكان الرجل البالغ من العمر 82 عامًا وزوجته في الخارج يتجولان مع كلابهما يوم السبت بالقرب من جسر ريبلهيد في الحديقة الوطنية عندما وقع الحادث المأساوي.





ويبدو أن الأبقار شعرت بالانزعاج من تواجدهما، واندفعت لحماية العجول الصغيرة، ما أدى إلى تدافع تسبب في إصابة الرجل بجروح خطيرة وتوفي في مكان الحادث.





تم استدعاء خدمة الإسعاف الجوي إلى مكان الحادث، وتم نقل زوجة الرجل جوًا إلى مستشفى لانكستر الملكي، بعد أن أصيبت بجروح بالغة.





وتوصي هيئة المتنزهات الوطنية في إنجلترا بإبقاء الكلاب بتوخي الحذر عند الاقتراب من الماشية، خاصة في موسم التكاثر.





وقال متحدث باسم شرطة شمال يوركشاير، إن الحادث الذي وقع قبيل الساعة الثانية بعد ظهر السبت "مجموعة من الظروف المأساوية"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار".





في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصيبت فتاة صغيرة بجروح بالغة من قبل قطيع من الأبقار في أستراليا.



