  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عبر فيلم وثائقي.. فضائح جنسية جديدة تلاحق بيل كلينتون

عبر فيلم وثائقي.. فضائح جنسية جديدة تلاحق بيل كلينتون

الصحة تتوعد المقصرين.. يغسل ويكفن والدته ضحية

الصحة تتوعد المقصرين.. يغسل ويكفن والدته ضحية كورونا

نقابة الصحفيين

شهيد جديد في صفوف الصحفيين خلال مواجهة كورونا

على طريقة المغامسي.. تركي الحمد يطالب بعفو ملكي في رمضان

بعد رده على مستشار بن زايد.. تركي الحمد: يا قلب لا تحزن

صلاح

ليفربول يتراجع عن ضم بديل لـ "صلاح"

الحج

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

كورونا

مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

بوتين وبشار

وصف بـ "الأمر الجلل".. قرار خطير لبوتين داخل سوريا

وزير الصحة

بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

شهيد جديد في صفوف الصحفيين خلال مواجهة كورونا

الحياة السياسية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
Advertisements

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"الصحة" تستدعي أطباء بالمعاش لسد العجز في مواجهة"كورونا"

#

بعد تراجع أمس.. رقم صادم عن وفيات كورونا بفرنسا

#

الحكومة ستعلن عن حزمة قرارات مهمة بشأن عيد الفطر

#

2 مليار جنيه لقطاع الطيران المدني لمواجهة "كورونا"

الصحفيين

وفاة

إصابات

فيروس كورونا

توفى فتحي الصراوي نائب رئيس تحرير الجمهورية فجر اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح ثالث ضحايا المرض الفتاك بين الصحفيين .

وكانت أول حالة وفاة بين الصحفيين للزميل الراحل  محمود رياض الصحفى بجريدة الخميس، والحالة الثانية الزميل محيي الدين السيد الصحفي بالقومية للتوزيع.
من جانب آخر توفى أمس الزميل مجدي على بإعلانات المصرية بدار التحرير "الجمهورية"، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .
وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة يواصل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة منذ 24 مارس بداية أزمة فيروس كورونا وحتى ساعة صدور هذا البيان.
وأكد النقيب أنه شخصيا وكل أعضاء المجلس وبصفة خاصة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة والتى تبذل مجهودا كبيرًا، يتلقون جميع اتصالات الزميلات والزملاء المتعلقة بالإصابة المحتملة بالفيروس، ويتم على الفور التعامل معها لدى كل الجهات المختصة للتأكد من الإصابة، ثم التعامل معها طبيا وفقا لكل حالة.
وأعلن البيان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الزميلات والزملاء أعضاء النقابة بلغت منذ 24 مارس وحتى اليوم 9 إصابات تم التعامل معها جميعا من جانب النقابة منذ اللحظة الأولى لاتصال أصحابها، وتم الاتخاد الفوري للإجراءات الضرورية المطلوبة سواء للتشخيص والتحليل أو العلاج، وذلك بالتعاون الوثيق المستمر مع كل الجهات المختصة، وفي مقدمتها مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

وأوضح النقيب تفاصيل هذه الحالات التسع على النحو التالي:-
أولآ: حالتا وفاة لزميلين انتقلا لرحمة الله تعالي.
ثانيا: 4 حالات تعافي، منهم حالة خضعت فقط للعزل المنزلي وأكدت التحاليل تعافيها التام، و3 حالات خضعت للعزل في المستشفيات المخصصة لهذا، وخرجت حالتان في اليوم الأول لعيد الفطر وحالة في اليوم الثاني.

ثالثًا: 3 حالات فقط تخضع حاليا للعلاج، منهم حالة مستقرة وتخضع للعلاج في المنزل، وحالتان بالمستشفيات المتخصصة واحدة منهما بالقاهرة والثانية باحدى محافظات الوجه البحري.
ويؤكد مجلس النقابة على استمراره في المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأعضاء، والتواصل الفوري مع كل الجهات المختصة بالتشخيص والتحليل والعلاج للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التي تستلزمها كل حالة.
ويدعو المجلس جميع أعضاء النقابة للتواصل الفوري مع النقيب وأعضاء المجلس ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للإبلاغ عما لديهم بخصوص فيروس كورونا، لكي يتسنى التعامل معها بدون تأخير من الجهات الطبية المختصة والمؤهلة لهذا.
من جانب آخر تواصلت الهيئة الوطنية للصحافة مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار المعارف والشركة القومية للتوزيع لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتواصل مع باقي المؤسسات "الخميس" في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة.
وشددت الهيئة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية وتوفير المواد المطهرة والكلور وغيرها من المواد والتعقيم، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم الشاملة وعدم السماح بالدخول لمقر المؤسسة بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والابلاغ فور الاشتباه بأي حالة إصابة واتخاذ التدابير اللازمة فورًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العثور على جثة لاعب كرة إنجليزي داخل شقته
» "المحظوظة" تتزوج من شاب يصغرها بـ 36 عاما
» كمامات من جلود الثعابين لمواجهة كورونا
» الكويت.. الخطوط الجوية تسرح 1500 موظف من الوافدين بسبب كورونا
» إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا
» حجز المدير الفني بـ "الجبلاية" بمستشفى خاص
» فريق عربي يفوز بلقب أفضل جمهور في استفتاء "ماركا"
» بث مباشر..تواضروس يترأس"عيد الصعود"بوادي النطرون
» الداخلية السعودية تكشف المسموح به بعد تخفيف إجراءات كورونا
» 45 ألف جنيه في القمامة تعاد لصاحبها..تعرف على التفاصيل
» مسئول: "الحكومة مبيضحكش عليها وإحنا مصحصحين أوي"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية