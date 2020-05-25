» نجم ليفربول يصدم محمد صلاح

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اختار نجم فريق ليفربول السابق، جون بارنز، مهاجم "الريدز" الحالي السنغالي ساديو ماني ضمن التشكيلة المثالية للموسم الكروي الحالي، مفضلا إياه على زميله المصري محمد صلاح.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم الاثنين، تشكيلة بارنز المثالية، التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر؛

خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الكندي ألفونسو ديفيز(بايرن ميونخ)؛

خط الوسط: الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)؛

خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البولندي روبرتو ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول).

يذكر أن جون بارنز (56 عاما) سبق له اللعب في صفوف ليفربول خلال الفترة ما بين عامي (1987 و1997)، وحقق معه بطولة الدوري مرتين بالإضافة إلى عدد آخر من البطولات.


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