» انتصار السيسي توجه رسالة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

متابعات- أمينة عبد العال
وجهت السيدة انتصار السيسي رسالة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، حيث كتبت علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" عن تمنياتها للشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد فطر مبارك".
وكتبت زوجة الرئيس " كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، و أسأل الله أن يكون عيدنا عيد خير ورحمة وسلام ملؤه الحب والتسامح والمزيد من الاستقرار لوطننا الحبيب مصر.. كل عام و أنتم بخير".
يذكر أن الأمة الإسلامية تحتفل اليوم الأحد 24 مايو، باليوم الأول من عيد الفطر المبارك .
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