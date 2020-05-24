» انتصار السيسي توجه رسالة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

24 مايو 2020 - 10:41 ص

وجهت السيدة انتصار السيسي رسالة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، حيث كتبت علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" عن تمنياتها للشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد فطر مبارك".

وكتبت زوجة الرئيس " كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، و أسأل الله أن يكون عيدنا عيد خير ورحمة وسلام ملؤه الحب والتسامح والمزيد من الاستقرار لوطننا الحبيب مصر.. كل عام و أنتم بخير".

يذكر أن الأمة الإسلامية تحتفل اليوم الأحد 24 مايو، باليوم الأول من عيد الفطر المبارك .