أمير الكويت يخرج عن صمته ويهاجم هؤلاء

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انتقد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، مغالطات وسائل الإعلام، وإساءاتها المؤذية التي لا تتفق مع شهر رمضان الفضيل.

جاء هذا في تهنئته لمواطني بلده والمقيمين فيه بمناسبة عيد الفطر، مشيدا بـ"ملحمة سطرها أبناء الوطن" لمواجهة محنة كورونا.

وشكر الأمير في رسالة التهنئة "الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة الصحية ممن هم في الخطوط الأولى، وكافة القطاعات الأمنية وأفرادها من رجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والوزارات الأخرى".

وأضاف "كما أستذكر بالشكر والعرفان المساهمات المالية والعينية التي تقدم بها أهلنا لدعم مكافحة وباء كورونا المستجد، إذ بفضل الله تعالي وتوفيقه ثم بفضل هذه الملحمة الوطنية التي سطرها أبناء الوطن العزيز بتلاحمهم وتفانيهم وعطائهم فإننا واثقون من تجاوز هذه المحنة".

وانتقد الأمير في رسالته "ما تبثه وتتناقله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مغالطات وإساءات مؤذية لا تتفق مع حرمة الشهر الفضيل ولا مع خطورة الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد"، داعيا الجميع إلى "الالتزام بسمو الرسالة الإعلامية والحرص على ممارسة دورها الإيجابي والمسؤول".

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