حياة الفهد غاضبة بسبب "أم هارون" وتهدد باللجوء للقضاء..ماذا حدث؟

21 مايو 2020 - 08:58 م

أبدت الفنانة الكويتية الشهيرة حياة الفهد، غضبها بسبب ما أثير على مسلسل "أم هارون" الذي تقوم ببطولته ويعرض عبر قناة "إم بي سي"، والذي أثار جدلًا كبيرًا واتهامات بالتطبيع الفني مع إسرائيل.

وهدد حياة الفهد، بأنها ستلجأ للقضاء حيال المزاعم التي انتشرت بشأن تمويل نجل شخصية عربية بارزة للمسلسل ، مؤكدًة أنها ستلاحق عبر القضاء -أيضا- كل من يدعي أو يلفق إشاعات تجاه مسلسلها.

ونشرت حياة الفهد بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله بشأن دعم "أم هارون"، عبر حسابها الموثق على موقع "إنستجرام"، مؤكدًة أن المسلسل يعد إنتاجا حصريا لمجموعة "إم بي سي" وأن منفذ العمل هما "مؤسسة الفهد للإنتاج الفني" وشركة "جرناس".

وكتبت حياة الفهد قائلة: "بخصوص ما يتم تداوله عبر الوسائل المرئية أو السمعية من إحدى المحاميات أن ابن أحد الشخصيات في الدول العربية البارزة داعم لمسلسل #ام_هارون عار عن الصحة نهائيا".

وكان المسلسل أثار موجة غضب وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقف عرضه بجانب مسلسل "مخرج 7"، الذي يقوم ببطولته الفنان السعودي ناصر القصبي، والذي تم وقف عرضه لعدم استكمال تصويره بسبب فيروس كورونا المستجد.