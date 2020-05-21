ناشط إماراتي يكشف الرقم الذي دفعه تميم لـ أردوغان لإنقاذه من الانهيار

21 مايو 2020 - 08:22 ص

كشف الناشط الإماراتي حمد المزروعي عن الرقم الذي دفعه أمير قطر تميم بن حمد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنقاذ الليرة من الانهيار.



وقال "المزروعي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : بلومبيرغ تركيا تحصل على 15 مليار دولار من قطر .



وأضاف: اذا جمعنا دعم قطر من بداية المقاطعة لـ الليره تركية تطلع 46 مليار دولار ومازالت الليره تترنح لو تم دفع مديونيات أهل قطر ماراح تكلف مليار دولار قروض شخصية بس موزه الها وجهة نظر خاصة في اهل قطر.

