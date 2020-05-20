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معلمة أقامت علاقة مع تلميذها تطلب الطلاق من زوجها

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بريتاني زامورا
بريتاني زامورا
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فتحي مجدي

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أقامت معلمة أمريكية أدينت بإقامة علاقة غير مشروعة مع صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، دعوى طلاق من زوجها.
وأوقفت بريتاني زامورا، البالغة من العمر 27 عامًا في عام 2018، وهي الآن تقضي عقوبة السجن 20 عامًا. 

ووفقًا لتقارير، فقد تقدمت الآن بطلب الطلاق من زوجها. وبحسب موقع (News News) فإنها ستتخلى عن نصيبها في منزل أسرتها وممتلكات أخرى.

وكان قد ألقي القبض عليها بعد أن اتصل والدا الصبي بالسلطات، حيث تقول المحكمة إنها أرسلت إليه سلسلة من الرسائل الجنسية أثناء علاقتهما.

وبعد أن أخبرها الصبي أنه يريد ممارسة علاقة معها، ردت في رسالة واحدة: "أريدك كل يوم بلا حدود زمنية". وقالت في أخرى: "إذا تمكنت من ترك وظيفتي و(كنت أمارس (...) معك) طوال اليوم، فسأفعل".

وقالت الشرطة، إنها أرسلت له أيضًا مجموعة من الصور العارية، وواحدة من ملابسها الداخلية.

وأظهرت صور من داخل المحكمة بريتاني تبكي. ومن المقرر الإفراج عنها في عام 2038، ولكن يجب أن تسجل كمرتكب جريمة جنسية، وستخضع للمراقبة بقية حياتها.

وبحسب تقارير، فإن المعلمة اعترفت خلال التحقيقات بأنها كانت تريد التحرش بالتلاميذ بعدما غازلتهم في إحدى المجموعات الخاصة بهم عبر الإنترنت، ثم أرسلت لهم صورها وهي عارية.

ولم ينفضح أمرها إلا بعد استخدام والد أحد المراهقين تطبيقا لمراقبة ما يفعله ابنه عبر الإنترنت، فعثر على رسائل أرسلتها المعلمة لطفله، فأخبر الوالد زوج المعلمة الذي حاول أن يحل الأمر بطريقة ودية، لكن الأب أبلغ الشرطة واعترف الطفل بجريمة المعلمة وإرسالها رسائل وصور فاضحة له، مما أضطر المدرسة لفصلها.

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