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الشرطة تعثر على فنان شهير جثة هامدة مع صديقته بشقته

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محمد فضل- متابعات

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أعلنت الشرطة العثور على فنان شهيرة جثة هامدة رفقة صديقته داخل شقته، كما تم العثور على مسحوق أبيض مجهول يشتبه في كونه مخدرات.

وفي التفاصيل، عثرت الشرطة الأميركية على بطل سلسلة أفلام "Twilight "، الممثل غريغوري تيري بويس، وصديقته ناتالي أديبوجو، متوفيين داخل منزله في لاس فيغاس.

وذكر موقع "Just Jared " أن سبب الوفاة غير واضح، ولكن الشرطة عثرت على مسحوق أبيض مجهول في مكان تواجد الجثتين، وحتى الان لم يُعلن عن نوعه، ولا السبب الرسمي للوفاة.

بويس عرف بدوره في سلسلة أفلام "Twilight "، والمأخوذة عن رواية تحمل الإسم نفسه، للكاتبة الأميركية ستيفاني ماير.

وقد حقّق الفيلم نجاحاً منقطع النظير على مستوى العالم، وهو من بطولة النجمين روبرت باتينسون وكريستين ستيورات.




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