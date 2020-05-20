  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

أول قرار من الأهلى بعد إذاعة حلقة «عبد الحفيظ»

غرق مصري بأحد شواطئ الكويت

شواطيء مصرية بدون كورونا.. الأهالي يطبقون الحظر منذ قرون

ميمي شكيب

ميمي شكيب..ألقيت من شرفة منزلها .. وأصيبت بالشلل في زواجها الأول

أسامة هيكل

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

شوبير

"شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيف المقبل

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

عادل أمام: استمع إلى أغاني أوكا وأورتيجا

مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

صلاح

لاعب شهير: حققت أمنية ابني وحصلت على قميص صلاح

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

في ولاية فلوريدا

تحطم مقاتلة أمريكية.. ونجاة الطيار

عرب وعالم

مقاتلة من طراز F16
مقاتلة من طراز F16
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وفاة مبشرة أمريكية في حادث تحطم طائرة بإندونيسيا

#

فيديو.. طائرات أمريكية تعترض طائرة حربية روسية

#

تصريحات جديدة من الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

#

طفل رضيع يتعرض للموت على يد والدته بسبب التليفزيون

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تحطم مقاتلة الجيل الخامس "إف-35"، في ولاية فلوريدا، ونجاة الطيار بعد قفزه بالمظلة قبل سقوط المقاتلة.
وقالت قيادة قاعدة "إيغلين" في فلوريدا، في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر"، إن الحادث وقع أثناء القيام بتدريبات ليلية في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المقاتلة "إف-35" لم تكن مزودة بالأسلحة.

وأوضح البيان أن الطيار تمكن من القفز بمظلته وتم نقله إلى المستشفى، وأن حالته مستقرة.

هذا ولم تعلن قيادة القاعدة عن تفاصيل وأسباب تحطم المقاتلة.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في فلوريدا خلال أقل من أسبوع، حيث تحطمت قبل أيام مقاتلة من طراز "إف-22" تعود للقاعدة العسكرية نفسها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فيفا" يغرم الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك
» دار الافتاء: هذه هي الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد
» مهاجم "أورلاندو" على رادار الزمالك
» مواجهات بين سفينة مسلحة وخفر السواحل الإيراني بمياه الخليج
» تشهر إسلامها.. بريطانية: "اللهم إنك عفو تحب العفو"
» "كاف" يهنئ ربيعة بعيد ميلاده
» السعودية تتحرى هلال شوال مساء الجمعة
» "حان دورك في البكاء".. تنتقم من حبيبها بطن بصل
» تحطم مقاتلة أمريكية.. ونجاة الطيار
» بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية