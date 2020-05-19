داعية أزهري يكشف: هذ هو سر الرقم 1000 في ليلة القدر؟

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"كورونا" يجبر الماليزيين على إحياء ليلة القدر بهذه الطريقة

كشف الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، سر الرقم ألف في ليلة القدر، قائلا: "هناك 4 أنبياء من بني إسرائيل وهم أيوب وزكريا ويوشع بن نون وصموئيل، كل منهم كان يعبد ربه عبادة متصلة لا انقطاع فيها ألف شهر".
وأضاف «العزازي»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» على قناة صدى البلد، أنه كان في بني إسرائيل والأمم السابقة لا يطلق على العابد "عابد" حتى يعبد الله ألف شهر.
وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغ أصحابه بهذا الأمر، فرد عليه الصحابة: "وما لنا بطول أعمارهم وقوة أبدانهم"، فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: "سأعطيك وأمتك ليلة خير من ألف شهر وهذه الليلة ستكون كل عام".
وأوضح الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، أن متوسط الأعمار حاليا بضع وستين عاما وليس كما كان قديما، ولكن الله حباهم بليلة خير من ألف شهر، فمن أدركها تكتب له عبادة متواصلة ألف شهر.

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