شركة أمريكية تعلن تطوير عقار قادر على محو كورونا

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فحص كورونا بالأجسام المضادة بدءًا من مايو

تخوض أغلب حكومات العالم ومنظوماتها الطبية، سباق مع الزمن للوصول إلى علاج للفيروس التاجي وإنهاء حالة الرعب التي يسببها الفيروس.

وفي آخر التطورات عن علاج كورونا أعلنت شركة أمريكية عن تطوير عقار قادر على إنتاج أجسام مضادة لمواجهة كوورنا وذلك بعد عدد من التجارب الإكلينيكية ذات النتائج المبشرة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي شي فإن شركة مودرنا الأمريكية قالت إن عقارها الجديد قادر على إنتاج مجموعة من الاجسام المضادة للفيروس والتي تعادل نفس عدد الأجسام المضادة التي ينتجها جسدومن تغلبوا على كوفيد -19.

وتابعت الشركة أنها ستخوض مرحلة جديدة من التجارب السريرية على العقار خلال يوليو المقبل على مجموعة من المتطوعين للحصول على نتائج أكثر وضوحا.

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